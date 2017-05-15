Путин в Поднебесной: без союза с Россией мировое лидерство Китаю не светит

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Международный форум «Один пояс, один путь», прошедший в Пекине, должен был показать всему миру, что такое «глобализация по-китайски», тем самым подтвердив давосскую заявку Председателя КНР Си Цзиньпина о готовности перехватить знамя мирового лидерства из рук пошатнувшихся Соединенных Штатов Америки. «Красный дракон» расправляет крылья — лидеры 39 и представители более чем 100 государств мира собрались в китайской столице как свидетели и возможные участники этого процесса.

Самая большая экономика и «торговая держава номер один» современного мира устами главы государства и партии (кстати, крупнейшей в истории политической партии планеты — в рядах КПК насчитывается около 90 миллионов человек) высказала и соответствующие идейно-политические амбиции. Однако уже очевидно, что перспективы китайского лидерства далеко не безоблачны и в любом случае будут сильно отличаться от реалий лидерства американского. Причем — по целому ряду самых фундаментальных параметров.

Без сильной армии и доминирующей валюты

Прежде всего, Китай не обладает ни военно-стратегическим превосходством, ни даже военно-стратегическим паритетом с ведущими вооруженными силами современного мира, прежде всего — США и Россией. Поэтому «силовая» составляющая его лидерства не просто заметно уступает американской, но и, можно сказать, «стремится к нулю».

Даже защита Пекином собственной территории в случае масштабного военного конфликта находится под вопросом, не говоря уже о «проекции силы» на другие регионы планеты. В этом вопросе США не испытывают никаких проблем, обладая более чем тысячей военных баз более чем в 100 странах мира (официально Пентагон признает наличие 435 баз в 78 странах), а также мощными военно-морскими и аэрокосмическими силами, пока отсутствующим у КНР.

Более того, у Китая, в силу географических причин, имеется выход только к одному океану — Тихому, да и тот нельзя назвать полностью «свободным», в то время как США обладают выходом сразу к трем океанам: Тихому, Атлантическому и Северному Ледовитому, а в Индийском океане на постоянной основе базируется их 5-й флот, контролирующий практически всю акваторию важнейших «танкерных» грузоперевозок.

Китайская валюта, жэньминьби, более известная под названием «юань», лишь в прошлом году получила статус международной резервной валюты (правда, сразу взяв 10,92% «валютной корзины» МВФ, обогнав и японскую иену, и британский фунт стерлингов), а в финансовых транзакциях его доля составляет пока всего лишь 2,3%. До позиций доллара (72%) и евро (19,9%) юаню, конечно, еще далеко. Поэтому доминирующей «мировой» валюты в распоряжении Пекина тоже нет.

Данные обстоятельства приводят к тому, что Китай является «экспортной» экономикой с положительным платежным балансом, а США — «импортной», обладающей не только внешнеторговым и бюджетным дефицитом, но и гигантским федеральным долгом. Китай обладает ценными бумагами США на сумму более чем в триллион долларов, но не имеет возможности превратить их в какие-либо реальные активы.

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Наконец, провозглашенная Пекином идеология «социализма с китайской спецификой» имеет слишком мало шансов на то, чтобы завоевывать сторонников за пределами КНР — в отличие от американского «неолиберализма», носящего подчеркнуто «общечеловеческий» характер. Достаточно трудно представить себе некое американское подобие «чайнатаунов» за пределами территории США, если только не рассматривать в качестве таких «сеттльментов» упомянутые выше военные базы и лагеря. Выраженное этнокультурное «лицо» китайского «лидерства» в данном отношении сильно уступает мультикультурной «агентуре влияния», которую сформировала «империя доллара».

Без союзников Китаю не справиться

Все это делает «глобализацию по-китайски», одним из главных проявлений которой сегодня выступает проект «Экономической зоны Нового Шелкового Пути», более чем специфической и направленной, в первую очередь, на оптимизацию логистики китайского экспорта, на маршрутах которого в перспективе 30–50 лет действительно может возникнуть новая структура мировой экономики.

«Пекинский обком», в отличие от «Вашингтонского», не может позволить себе внешнеполитические стратегии «управляемого хаоса», «большой дубинки» или «банановых республик». Практически единственным инструментом, находящимся в его распоряжении, являются инвестиции в реальный сектор экономики своих партнеров, причем не односторонние, а совместные. Это весьма кропотливый и небыстрый путь, китайцы предпочитают «не тянуть всходы, помогая им расти», полагая временной ресурс самым «дешевым» и практически бесконечным.

Само собой, интересы и права своих партнеров Пекин склонен учитывать в гораздо большей, на порядки большей степени, нежели Вашингтон. Практика всех международных институтов, созданных с участием Китая — таких, как ШОС, БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и так далее, — свидетельствует об этом в полной мере.

Соответственно, Россия, обладая комплементарным по отношению к Китаю сырьевым, научно-технологическим, военным и геополитическим потенциалом, вправе рассчитывать на то, что стратегический союз с КНР будет носить более-менее равноправный характер. И это обстоятельство еще раз было подтверждено как в ходе выступления российского президента Владимира Путина на пленарном заседании международного форума «Один пояс, один путь» 14 мая, так и его речью на «круглом столе» 15 мая.

Путин говорил о необходимости совмещения китайского и российского проектов социально-экономической интеграции и развития на евразийском (постсоветском) пространстве, а также о том, что смещение центра мировой экономики из Америки в Китай приводит к переформатированию ее пространства.

«Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе на поставку и распространение технологий. Идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, причем часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником», — справедливо отметил российский президент, также указав на тяжелые последствия кризиса концепции «социального государства» как на Западе, так и во всем мире.

«Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии», — подчеркнул российский президент.

Путинский «мессидж»

Надо сказать, что эта позиция пока не находит безоговорочного понимания не только со стороны «коллективного Запада», но и со стороны Китая, не говоря уже о развивающихся странах третьего мира. Причины тому в каждом случае разные, а следствие у них общее и одно — России приходится защищать интересы всего человечества (и свои собственные) практически так же, как в 1941–42 годах: в лучшем случае — при моральной и небольшой материальной поддержке «молчаливого большинства». Разумеется, расходуя на это собственные, далеко не безграничные ресурсы.

Поэтому Россия выдвигает тезис о том, что Китай является частью Евразии, а не Евразия — «ближним поясом» Китая. «Именно с таким подходом мы считаем возможным рассматривать повестку дня, предложенную сегодня Китайской Народной Республикой», — подчеркнул президент РФ.

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Не исключено, что во время личных встреч с Председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном эти моменты обсуждались более подробно и откровенно. Так что путинский «мессидж», несомненно, был доведен до китайских товарищей, но насколько он будет осознан и в какой мере принят ими — покажет только дальнейшее развитие событий.