Путин выступил против ядерных испытаний и запугивания Северной Кореи

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин назвал вредным и контрпродуктивным расширение клуба ядерных держав. Россия выступает категорически против этого, в том числе за счет Северной Кореи.

«Наша позиция хорошо известна и нашим партнерам, и в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным, опасным», — заявил глава России на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Кроме того, Путин назвал неприемлемым продолжение ядерных и ракетных испытаний, призвав вернуться к диалогу с Пхеньяном. «Нужно прекратить ее (Северную Корею – прим. ФАН) запугивать и найти способы мирного решения проблем», — подчеркнул президент.