Путин объяснил, почему Россия поддерживает контакты с сирийскими курдами

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Пекин, 15 мая. Россия вправе поддерживать рабочие контакты с подразделениями курдов в Сирии, однако не поставляет им оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай.

Российский лидер напомнил, что курдский фактор «является реальным фактором в ситуации в Сирии», поскольку курды борются с террористами «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИ; запрещено в РФ) и являются одними из наиболее боеспособных подразделений.

«Мы считаем себя в праве поддерживать с ними рабочие контакты, хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих», — заявил Путин.

Ранее представители курдов отказались от участия в переговорах по Сирии в Женеве из-за позиции Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.