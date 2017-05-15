Путин о ракетном пуске КНДР: Ничего хорошего

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Москва, 15 мая. Ракетный пуск Пхеньяна не угрожал Российской Федерации, однако носил провоцирующий характер, поэтому ничего хорошего в этом нет. Об этом заявил глава российского государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

По словам главы Кремля, лично для России произведенный КНДР пуск опасности не представлял. Однако, естественно, это провоцирует развитие конфликта.

«Ничего в этом хорошего нет», — подчеркнул лидер РФ.

Он также добавил, что моментально после пуска глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу доложил ему о том, что случилось.

Напомним, в понедельник Пхеньян официально подтвердил, что провел 14 мая пуск баллистической ракеты средней дальности. По данным КНДР, пуск признан удачным.