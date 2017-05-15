Сотниченко: Наступление боевиков на Дейр-эз-Зор приведет к краху Асада

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Наступление боевиков «Свободной сирийской армии» при поддержке Сил спецопераций США в глубине сирийской пустыни на востоке провинции Хомс – это первый акт операции по захвату силами США провинции Дейр-эз-Зор, который может привести к тяжелым последствиям для Сирии.

Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

«Очень четко виден курс текущей администрации США - это курс на раздел Сирии. Судя по всему, американские войска планируют взять под свой контроль сирийско-иракскую границу, а также границу с Иорданией. В первом случае, силами сирийских курдов с севера страны при поддержке США. А с юга иорданская граница будет занята боевиками Сирийской свободной армии, которые тренируются в лагерях беженцев в Иордании», - считает политолог.

Как считает эксперт, такая операция может начаться в ближайшее время и если не предпринять никаких мер, завершится тем, что боевики при поддержке Вашингтона захватят богатые нефтью земли провинции Дейр-эз-Зор. Потеря этого жизненно важного ресурса может привести к падению власти легитимного президента Сирии Башара Асада.

«Как только курды возьмут «столицу» боевиков «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) – начнется операция под Дейр-эз-Зором. Для американцев это очень необходимо. Провинция Дейр-эз-Зор богата нефтью: в ее недрах лежит более 85% сирийских запасов нефти, и до кризиса нефть Дейр эз-Зора была основным источником бюджета Сирии. И если операция по штурму Дейр эз-Зора увенчается успехом, то в таком случае Башар Асад будет в критическом положении», - прогнозирует эксперт.

По словам эксперта, сейчас Асаду необходимо собрать все силы в кулак, объявить мобилизацию и вести войска к выходу на Дейр-эз-Зор. Только в этом случае, считает Александр Сотниченко, правительство Сирии сможет победить в войне:

«Необходимо понимать: война в Сирии сейчас переходит к своей финальной стадии. Суть противостояния на текущий момент заключается в следующем: кто захватит больше территории, подконтрольной ныне ИГ* – тот и станет победителем. И у Асада есть шанс все исправить».

Напомним, в ночь на понедельник стало известно о том, что Силы специального назначения США вместе с боевиками «Сирийской свободной армии» начали крупное наступление на подразделения террористической организации «Исламское государство»* в районе поселка Хумейма. Вместе с боевиками и спецподразделениями США, по неподтвержденным данным, в боях за в 90 км от Пальмиры участвуют также военнослужащие армии Великобритании. Сообщается, что целью наступающих является захват города Абу Камаль на юге провинции Дейр-эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.