Хомс: началась эвакуация очередной группы боевиков из квартала Эль-Ваер

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Хомс, 15 мая. Боевикам и членам их семей предоставлены автобусы для эвакуации из квартала Эль-Ваер.

Информационное агентство «САНА» сообщает, что очередная группа боевиков и членов их семей готова покинуть квартал. Колонна автобусов доставит их в провинцию Идлиб. Отмечается, что это завершающий этап реализации договоренности о примирении.

Ранее правительство Сирии договорилось с представителями боевиков о перемирии с целью вывода членов вооруженных группировок из Хомса. Городские власти уверены, что уже в ближайшем будущем в квартале начнут работать государственные учреждения и отделения полиции.