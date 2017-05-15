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Новости Сирии
Хомс: началась эвакуация очередной группы боевиков из квартала Эль-Ваер

Хомс: началась эвакуация очередной группы боевиков из квартала Эль-Ваер

12:58  15 Мая 2017
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Хомс: началась эвакуация очередной группы боевиков из квартала Эль-Ваер

Хомс, 15 мая. Боевикам и членам их семей предоставлены автобусы для эвакуации из квартала Эль-Ваер.

Информационное агентство «САНА» сообщает, что очередная группа боевиков и членов их семей готова покинуть квартал. Колонна автобусов доставит их в провинцию Идлиб. Отмечается, что это завершающий этап реализации договоренности о примирении.

Хомс: началась эвакуация очередной группы боевиков из квартала Эль-Ваер

Ранее правительство Сирии договорилось с представителями боевиков о перемирии с целью вывода членов вооруженных группировок из Хомса. Городские власти уверены, что уже в ближайшем будущем в квартале начнут работать государственные учреждения и отделения полиции.

Алексей Громов
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