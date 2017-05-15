Путин рассказал о создании российско-китайского широкофюзеляжного самолета

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Москва, 15 мая. У России и Китая есть все шансы запустить совместный проект по созданию широкофюзеляжного самолета, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам российского президента, впервые за 29 лет был создан отечественный двигатель со средней тягой — «совершенно новый, конкурентоспособный продукт». Однако у России еще нет своего двигателя для широкофюзеляжного самолета, но разработки уже идут.

«Теперь у нас на повестке дня двигатель с большой тягой и это дает нам возможность реализовать идею собственного широкофюзеляжного самолета вместе с китайскими партнерами», — подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, у стран есть все шансы для запуска этого совместного проекта.

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