Цены на газ не пугают: Путин рассказал о работе с Китаем по «Силе Сибири»

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Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ и Китай согласовали вопрос цены на газ в рамках проекта газопровода «Сила Сибири».

«По плану совершенно идет работа по газопроводу «Сила Сибири», здесь у нас нет никаких споров уже по ценам, практически все решено. В этом смысле мы чувствуем себя спокойно, уверенно», — сообщил глава РФ в ходе пресс-конференции.

Путин добавил, что Россию «не особенно пугают» цены на газ, потому что все проблемы будут закрыты объемами.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что построены 719 километров линейной части газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого составит 2158 километров. На границе России с КНР действует пункт пропуска для строителей подводного перехода через границу.