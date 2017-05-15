Загадочную смерть подростка расследуют на Урале

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Екатеринбург, 15 мая. Обстоятельства смерти 15-летнего школьника выясняют следователи на Урале. Знакомые подростка утверждают, что он состоял в «группе смерти» и стал жертвой «Синего кита».

Трагедия произошла в поселке Бисерть Свердловской области. Случившееся активно обсуждают пользователи в соцсетях, утверждая, что погибший стал жертвой «Синего кита». Однако в региональном СУ СК РФ опровергли эти сведения.

Как сообщил Ura.ru помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков, на теле погибшего нет следов, которые бы говорили о суициде или криминальной смерти. Проверка по данному факту продолжается.

