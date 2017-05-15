Полная Украина: Роман Носиков о скандале на «Евровидении»

В закладки

Скопировать

Уважаемые читатели!

Давно хотел вам это сказать с высокой трибуны официального издания, но все как-то не было повода.

Но теперь он есть.

Задница.

Да.

Она.

Она на Украине. Она в Киеве.

То есть, на самом деле, она там везде, но в данном конкретном случае она в Киеве.

Задница на «Евровидении» выступала.

Вне конкурса.

Но и вне конкуренции.

Дело было так: украинский пранкер Виталий Седюк снял штаны в прямой трансляции «Евровидения» во время исполнения украинской звездой Джамалой патетической песни.

Что в этом хорошего?

Все!

Решительно все в этом хорошо.

Прежде всего, это символично.

Причем символизм этот многогранен и абсолютно, прозрачно, кристально ясен.

Как можно не понять?

Украина. Задница.

Все же ясно.

Или вот так: Киев. Задница.

Что тут можно не понять?

Или например так: «Евровидение». Задница.

Опять все к месту!

Или вот так: Украина. Майдан. АТО. Порошенко. «Евровидение». Задница.

А это уже серьезно, не так ли?

Это уже политика.

Людей только жалко: Дмитрий Лекух о том, как Украина пожирает сама себя

Задница для Украины — все.

Это констатация. Это декларация. Это прогноз. И, вероятно, разглашение государственной тайны. Призыв к сепаратизму. Клевета на государственный строй. Рука Кремля. Герб.

Вероятно, задницу репрессируют. Сердитый Аваков обещал дать заднице пять лет. За то, что она задница.

Примечательно еще и то, что Седюк и сам, в целом, а не местами, тоже очень символичен. Он известен уже тем, что целовал в зад Ким Кардашьян, хватал за ноги Ди Каприо, получал «Грэмми» вместо Адель, поцеловал Уилла Смита, огреб от Уилла Смита, отбивал невесту принца Уильяма прямо на свадьбе, бегал в розовых стрингах.

В общем, этот Седюк вел себя так, как будто он — вся Украина. Он как бы сразу был и Порошенко, и Климкин, и евроинтеграция, и кружевные трусики. Он воплощал собой национальную идею Украины — целовать прекрасное, получать незаслуженное, огребать от господина, унижаться и быть знаменитым за счет позора.

Он только вот людей не убивал.

А так — все верно.

Жабы, гадюки и братский народ: Украина балансирует между бунтом и нацизмом

Украина, наконец, сбросила маску. Она повернулась лицом к Европе.

И вот сейчас, глядя на это округлое олицетворение национальной идеи, послания Украины миру, мы спрашиваем себя:

Могло ли быть по-другому?

Нет.

Только задница.