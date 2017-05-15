Полная Украина: Роман Носиков о скандале на «Евровидении»
Уважаемые читатели!
Давно хотел вам это сказать с высокой трибуны официального издания, но все как-то не было повода.
Но теперь он есть.
Задница.
Да.
Она.
Она на Украине. Она в Киеве.
То есть, на самом деле, она там везде, но в данном конкретном случае она в Киеве.
Задница на «Евровидении» выступала.
Вне конкурса.
Но и вне конкуренции.
Дело было так: украинский пранкер Виталий Седюк снял штаны в прямой трансляции «Евровидения» во время исполнения украинской звездой Джамалой патетической песни.
Что в этом хорошего?
Все!
Решительно все в этом хорошо.
Прежде всего, это символично.
Причем символизм этот многогранен и абсолютно, прозрачно, кристально ясен.
Как можно не понять?
Украина. Задница.
Все же ясно.
Или вот так: Киев. Задница.
Что тут можно не понять?
Или например так: «Евровидение». Задница.
Опять все к месту!
Или вот так: Украина. Майдан. АТО. Порошенко. «Евровидение». Задница.
А это уже серьезно, не так ли?
Это уже политика.
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Задница для Украины — все.
Это констатация. Это декларация. Это прогноз. И, вероятно, разглашение государственной тайны. Призыв к сепаратизму. Клевета на государственный строй. Рука Кремля. Герб.
Вероятно, задницу репрессируют. Сердитый Аваков обещал дать заднице пять лет. За то, что она задница.
Примечательно еще и то, что Седюк и сам, в целом, а не местами, тоже очень символичен. Он известен уже тем, что целовал в зад Ким Кардашьян, хватал за ноги Ди Каприо, получал «Грэмми» вместо Адель, поцеловал Уилла Смита, огреб от Уилла Смита, отбивал невесту принца Уильяма прямо на свадьбе, бегал в розовых стрингах.
В общем, этот Седюк вел себя так, как будто он — вся Украина. Он как бы сразу был и Порошенко, и Климкин, и евроинтеграция, и кружевные трусики. Он воплощал собой национальную идею Украины — целовать прекрасное, получать незаслуженное, огребать от господина, унижаться и быть знаменитым за счет позора.
Он только вот людей не убивал.
А так — все верно.
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Украина, наконец, сбросила маску. Она повернулась лицом к Европе.
И вот сейчас, глядя на это округлое олицетворение национальной идеи, послания Украины миру, мы спрашиваем себя:
Могло ли быть по-другому?
Нет.
Только задница.