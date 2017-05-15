Грузовик задавил женщину с двумя детьми на востоке Москвы

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Москва, 15 мая. Грузовик сбил женщину с двумя детьми на Халтуринской улице в восточной части столицы, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе московской ГИБДД.

Сегодня около 11 часов утра грузовик наехал на женщину и детей, переходивших проезжую часть. «Все они получили различные травмы и госпитализированы», — сообщил собеседник ТАСС.

На месте ДТП работают полицейские, выясняющие все обстоятельства и причины аварии.

Добавим, ранее в страшной аварии на Коммунальном мосту в Перми погибла владелица приюта «Кошкин дом» Анна Николаева. Как передает URA.RU, она не справилась с управлением и въехала в ограждение.