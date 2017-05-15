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NASA показало на видео промчавшийся мимо Солнца состав из трех НЛО‍

NASA показало на видео промчавшийся мимо Солнца состав из трех НЛО‍

12:46  15 Мая 2017
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NASA показало на видео промчавшийся мимо Солнца состава из трех НЛО‍

Вашингтон. 15 мая. В NASA представили видеозапись пролета эскадрильи из трех НЛО около Солнца.

Инопланетные корабли были зафиксированы космическим зондом STEREO 10 мая около 13.09. Три НЛО в форме цилиндра на одной скорости пролетали мимо Солнца.

Эксперты обратили внимание, что на одном из них был замечен яркий источник света. Они предположили, что это мог быть некий солнцеотражающий элемент.

Ранее, 13 мая, пассажиры авиалайнера, который следовал из Японии на остров Тайвань, через иллюминатор записали видео с летящим над Тихим океаном НЛО, за которым тянулся широкий желтый след.

Катерина Тимошенская
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