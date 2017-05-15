Голливудская звезда Джонни Депп сыграет создателя вируса McAfee

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Вашингтон, 15 мая. Голливудский актер Джонни Депп сыграет создателя антивируса McAfee Джона Макафи. Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.

Кинолента, название которой «Король джунглей», описывается как черная комедия об экстравагантном создателе антивирусного программного обеспечения.

По данным Conde Nast Entertainment, фильм основан на публицистическом материале журнала Wired, в котором рассказывалось, как Макафи бросил предпринимательскую деятельность ради дауншифтинга. По сценарию, корреспондент должен написать материал о «шизофреническом» Макафи.

Режиссерами картины являются Гленн Фикарра и Джон Рекуа.

Напомним, ранее стало известно, что 53-летний Депп ппришел на мировую премьеру франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».