Стали известны причины госпитализации актера Баталова в Москве

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Москва, 15 мая. Стали известны причины госпитализации народного артиста СССР Алексея Баталова в Москве.

Как стало известно ФАН, 88-летний актер перенес операцию по замене сустава. Его жизни ничего не угрожает. Уже во вторник, 16 мая, Баталова переведут из больницы в реабилитационный центр, где он будет восстанавливаться после операции, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Известность и любовь зрителей Баталову принесли его роли в фильмах «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Мать» и многих других кинолентах.