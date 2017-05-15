Звонок на экологический урок: Геннадий Онищенко подвел итоги всероссийской акции «Сделаем вместе!»

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Завершился всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», который проводился c 15 марта по 10 мая 2017 года во всех субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта партии «Единая Россия».

О важности этой акции, которая объединила миллионы российских школьников, Федеральному агентству новостей рассказал координатор направления «Экологическое образование», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Завершился первый, самый важный этап всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!» — отметил Геннадий Онищенко. — На сегодня в стране — во всех субъектах Российской Федерации — этим движением уже охвачены 17 тысяч 974 учебные заведения — это школы и другие образовательные учреждения. А самое главное — в стране на сегодня зарегистрировано 2 млн 72 тысячи 876 участников экологических уроков. У нас появилось 28 тысяч 306 эколидеров — это учащиеся 10-11-х классов, которые проводили экологические уроки в младших классах. Сегодня на специальном сайте, посвященном нашей акции, уже опубликовано 14 тысяч 43 отчета эколидеров о проделанной ими работе. Это все очень важно».

Первый зампред комитета Госдумы выразил благодарность всем, кто участвовал в акции, и в первую очередь — юным эколидерам и их ученикам — тысячам российских школьников, которые посетили экологические уроки.

«Прежде всего, хочу сказать слова благодарности всем школам и всем педагогам, которые не только сами приняли участие в экологическом уроке, но и, фактически, возглавили это движение, — отметил депутат. — Кроме того хочу поблагодарить главных участников акции — это, прежде всего, старшеклассники, которые приняли участие в нашем движении, взяв на себя смелость и труд проводить экологические уроки. Таких уроков было проведено 46 тысяч 470. Конечно, спасибо и всем учащимся, которые прошли это обучение. Надеюсь, школьники, которые были нашей главной целевой аудиторией, вынесли из этих уроков для себя самое главное — чувство ответственности за состояние среды обитания в нашей великой стране».

Поблагодарил Геннадий Онищенко и своих коллег-депутатов всех уровней — от Госдумы до муниципальных образований.

«Я благодарен своим коллегам-депутатам Государственной думы, которые, несмотря на свой и без того большой объем работы, участвовали в проведении экологических уроков в своих регионах и округах. Это, безусловно, придало весомость и значимость этому мероприятию. Я благодарен также депутатам законодательных собраний субъектов Российской Федерации, которые тоже не оставили без внимания эту работу. И, конечно, огромная благодарность муниципальным депутатам, которые проделали огромную работу по популяризации нашего экологического урока», — отметил Онищенко.

По словам координатора направления «Экологическое образование», с 5 июня во Всероссийским детском центре «Орленок», расположенном в Краснодарском крае, начнется смена, в которой примут участие 85 победителей конкурса экологических плакатов.

«Это в основном учащиеся 7-8-х классов, но есть и шестиклассники, и пятиклассники, — отметил собеседник ФАН. — Это очень талантливые дети, которые через изобразительное искусство выразили свои знания в экологической области и понимание проблем экологии. Они представили на конкурс очень талантливо выполненные рисунки, плакаты, видеоклипы. И это тоже очень важно. А в октябре, уже в «Артеке», пройдет главное подведение итогов экологического урока, на которое соберутся все эколидеры — победители в своих субъектах федерации. Там будет более 200 человек, для них в «Артеке» состоится целая смена, в ходе которой будут проведены главные итоги и распределены награды среди победителей».

По словам Геннадия Онищенко, очень жаль, что номинации, по которым подводятся итоги, не дают возможность в полной мере оценить вклад всех детей, участвовавших в акции.

«Самую большую тревогу у меня вызывает то, что, к сожалению, по тем номинациям, которые определены для победителей, мы не сможем оценить всех, кто достоин награды, — отметил Онищенко. — И я обращаюсь к региональным штабам, чтобы они нашли возможность оценить каждого ребенка, каждого участника этой огромной работы. Ведь эти дети нашли время, нашли в себе смелость, нашли в себе таланты, а самое главное — выразили свою обеспокоенность экологической ситуацией, которая сложилось в нашей стране. Они выразили ее в виде проведения экоуроков, которые дали толчок всей нашей работе. Да, в нашей стране подобная работа проводится не первый год, но впервые мы попытались объединить вместе все усилия и оценить участников на всероссийском уровне».

По словам Геннадия Онищенко, работа по экологическому воспитанию юных россиян, безусловно, будет продолжена.

«В октябре 2017 года мы проведем еще одно очень важное мероприятие — определимся с программами, которые будут в дальнейшем проводить наши уже состоявшиеся эколидеры, и определим целеполагание нашей огромной и очень разносторонней работы на 2018 год. Это будет одна из важных задач октябрьского слета представителей экологического движения среди школьников нашей страны. Я всем желаю успехов в этой работе и уверен, что она будет продолжена», — подчеркнул Геннадий Онищенко.