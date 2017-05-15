ЧП под Тулой: ФАН публикует список пострадавших при столкновении автобуса и фуры
Тула, 15 мая. В крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовиком в Тульской области пострадали 17 человек. ФАН публикует список пострадавших.
По данным источника в экстренных службах региона, травмы получили водитель автобуса -Вячеслав Г. 1951 года рождения.
Восемь пассажиров были доставлены в больницу:
Елена Д. 1975 г.р
Анна С. 1962 г.р
Светлана К.1977 г.р.( находится в реанимации)
Михаил П. 1969 г.р.
Анна М.1987 г.р.
Наталья К. 1959 г.р.
Евгения С.1987 г.р.
Андрей Б. 1990 г.р.
Еще восьми пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте ДТП:
Юрий М. 1968 г.р
Елена Б. 1975 г.р.
Оксана Щ. 1981 г.р.
Ольга Р. 1986 г.р.
Роман К.1975 г.р.
Сергей Т. 1977 г.р.
Андрей Е.1972, г.р.
Сергей Ж. 1962 г.р.