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Происшествия
ЧП под Тулой: ФАН публикует список пострадавших при столкновении автобуса и фуры

ЧП под Тулой: ФАН публикует список пострадавших при столкновении автобуса и фуры

12:32  15 Мая 2017
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ЧП под Тулой: ФАН публикует список пострадавших при столкновении автобуса и фуры

Тула, 15 мая. В крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовиком в Тульской области пострадали 17 человек. ФАН публикует список пострадавших. 

По данным источника в экстренных службах региона, травмы получили водитель автобуса -Вячеслав Г. 1951 года рождения.

Восемь пассажиров были доставлены в больницу: 

Елена Д. 1975 г.р
Анна С. 1962 г.р
Светлана К.1977 г.р.( находится в реанимации)
Михаил П. 1969 г.р.
Анна М.1987 г.р.
Наталья К. 1959 г.р.
Евгения С.1987 г.р.
Андрей Б. 1990 г.р.

Еще восьми пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте ДТП:

Юрий М. 1968 г.р
Елена Б. 1975 г.р.
Оксана Щ. 1981 г.р.
Ольга Р. 1986 г.р.
Роман К.1975 г.р. 
Сергей Т. 1977 г.р.
Андрей Е.1972, г.р.
Сергей Ж. 1962 г.р.
 

Ярослава Замысловатова
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