ЧП под Тулой: ФАН публикует список пострадавших при столкновении автобуса и фуры

В закладки

Скопировать

Тула, 15 мая. В крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовиком в Тульской области пострадали 17 человек. ФАН публикует список пострадавших.

По данным источника в экстренных службах региона, травмы получили водитель автобуса -Вячеслав Г. 1951 года рождения.

Восемь пассажиров были доставлены в больницу:

Елена Д. 1975 г.р

Анна С. 1962 г.р

Светлана К.1977 г.р.( находится в реанимации)

Михаил П. 1969 г.р.

Анна М.1987 г.р.

Наталья К. 1959 г.р.

Евгения С.1987 г.р.

Андрей Б. 1990 г.р.

Еще восьми пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте ДТП:

Юрий М. 1968 г.р

Елена Б. 1975 г.р.

Оксана Щ. 1981 г.р.

Ольга Р. 1986 г.р.

Роман К.1975 г.р.

Сергей Т. 1977 г.р.

Андрей Е.1972, г.р.

Сергей Ж. 1962 г.р.

