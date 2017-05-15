Зазвездились: более сотни отелей Москвы пойманы на «липовой» категории

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Москва, 15 мая. Почти 100 отелей Москвы завышали свою категорию в системах онлайн-бронирования, пририсовывая себе лишние звездочки, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев рассказал о результатах мониторинга московских отелей. Как оказалось, почти сотня отелей и гостиниц завышали свою категорию, добавляя звездочки в соответствующей графе систем онлайн-бронирования. Нарушения были выявлены на таких сайтах, как booking.com, hrs.com, travel.ru, ostrovok.ru и многие другие.

Ранее рок-группа Eagles, которая известна всему миру своей композицией Hotel California, подала в суд на гостиницу в Мексике с аналогичным названием.