Путин рассказал, как преодолеть нервозность в мировой политике и экономике
Пекин, 15 мая. Brexit, внутриполитическая борьба в США и проблемы внутри ЕС создают нервозность в мировой политике и экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай.
При этом проект «Один пояс — один путь» вносит стабильность, считает российский лидер.
Путин отметил, что внутри ЕС существует много проблем, в том числе Brexit, результатов которого все ждут с тревогой. Поэтому сегодня «безусловно, востребованы сигналы, которые давали бы надежду на какую-то стабильность».
«В условиях, когда в крупнейших ведущих центрах политических и экономических мы наблюдаем растущее количество элементов неопределенности, скажем, в Соединенных Штатах продолжается, мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике», — заявил президент.