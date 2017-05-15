Путин рассказал, как преодолеть нервозность в мировой политике и экономике

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Пекин, 15 мая. Brexit, внутриполитическая борьба в США и проблемы внутри ЕС создают нервозность в мировой политике и экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай.

При этом проект «Один пояс — один путь» вносит стабильность, считает российский лидер.

Путин отметил, что внутри ЕС существует много проблем, в том числе Brexit, результатов которого все ждут с тревогой. Поэтому сегодня «безусловно, востребованы сигналы, которые давали бы надежду на какую-то стабильность».