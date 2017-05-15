Странные дневники найдены в квартире родителей застрелившего женщину сотрудника МИД РФ

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Москва, 15 мая. В квартире родителей застрелившегося сотрудника министерства иностранных дел России полицейские обнаружили его дневники.

Как стало известно ФАН, некоторые пометки в найденных дневниках абсурдны и непонятны, поэтому сейчас готовят документы для посмертной психиатрической экспертизы мужчины.

Также правоохранительные органы выясняют, какие образом охотничье оружие оказалось в квартире родителей дипломата, поскольку по закону оружие должно храниться по месту регистрации, а сотрудник МИД России был зарегистрирован на Тверской улице.

Напомним, сегодня утром стало известно, что сотрудник МИД РФ застрелил свою знакомую и ее четырехлетнюю дочь в московской квартире.

Ранее источник ФАН сообщали подробности случившегося.