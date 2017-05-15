Без Мамаева и Кокорина: назвал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

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Москва, 15 мая. Футболисты Артем Дзюба («Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА) вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отметим, что защитник армейцев Фернандес ранее не играл за национальную команду. С полным составом расширенной сборной, объявленным тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовым, можно ознакомиться на портале РФС.

Пресс-служба союза уточняет, что окончательная заявка национальной команды на турнир, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, будет обнародована не позднее 7 июня. С 26 мая по 3 июня сборная соберется для учебно-тренировочного сбора в Австрии.