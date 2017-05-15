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Сирия, 15 мая. Войска США и Великобритании вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Ат-Танаф» на юге Хомса. В результате минометного обстрела террористов ИГ**в Дейр эз-Зоре погибли семь человек. 22 мирных жителя погибли в результате авиаударов ВВС коалиции в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): готовит наступление на район Бадия к юго-востоку от Дамаска; атакует укрепленные пункты боевиков в районе Аль-Мансур к западу от Алеппо; нанесла ракетные удары по боевикам вблизи населенного пункта Аль-Латамина.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): попыталось вновь атаковать позиции САА в районе стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама; обстреляло из минометов квартал Дейр эз-Зора; уничтожает статуи и артефакты в Дейр эз-Зоре

Международная коалиция: вошла на территорию Сирии через пограничный переход «Ат-Танаф» на юге Хомса; нанесла авиаудары по населенному пункту Акейрши, погибли местные жители.

«Ахрар Аш-Шам»: активировали СВУ в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: захватили штаб группировки «Ахрар аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Дамаск

Продолжилась эвакуация боевиков из района Аль-Кабун. В общей сложности более 1900 человек, включая 762 вооруженных исламиста, покинули освобожденный район на автобусах, направившись в провинцию Идлиб. Кроме того, около 500 радикалов приняли решение остаться в Аль-Кабуне и урегулировать свой юридический статус с властями. Об этом сообщил информационный портал Al Masdar News.

Между тем, источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, сообщают, что по меньшей мере 15 боевиков группировки «Ахрар-Аш-Шам» прибыли в город Ирбин в районе Восточной Гуты Дамаска, предположительно использовав один из подземных туннелей. Однако данные сведения еще нуждаются в подтверждении.

Планируется, что подразделения сирийской армии войдут в центр Аль-Кабуна к концу дня, после того как все радикалы будут эвакуированы.

Тем временем, согласно данным информационного портала SOHR, продолжаются бои между САА и боевиками в кварталах Мугр Аль-Мир и Захр Аль-Асвад.

Как сообщает информагентство AMN, подкрепление из проправительственных отрядов Национальных сил обороны****** (NDF), шиитских иракских группировок («Бригада имама Аль-Али») и ливанской «Хезболлы» прибыло вчера в Дамаск, чтобы принять участие в наступлении на район Бадия к юго-востоку от столицы вблизи иракской границы.

Провинция Алеппо

Правительственные войска нанесли удар по укрепленным пунктам боевиков в районе Аль-Мансура к западу от Алеппо. Напомним, административный центр провинции был освобожден в конце прошлого года, однако большинство территорий на западе провинции все еще находятся в оккупации исламистов вооруженной оппозиции, в том числе отрядов самой радикальной антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

По сообщению ливанского информагентства AMN, террористы «Исламского государства»* попытались вновь атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Шоссе является единственным путем снабжения правительственных войск в Алеппо. Боевики нанесли удар по контрольно-пропускным пунктам САА в районе долины Аль-Азиб на юго-востоке провинции.

Однако, несмотря на интенсивность нападений, террористам не удалось занять позиции сирийских войск в долине. За последние четыре дня это уже вторая попытка наступления боевиков ИГИЛ вблизи «Дороги жизни».

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека вновь сообщает об авиаударах ВВС Сирии по опорным пунктам боевиков в районе населенного пункта Аль-Ганту на севере провинции Хама. Напомним, к северу от Хомса находится одна из зон снижения напряженности. Тем не менее здесь, в частности, базируются отряды группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», на которую режим прекращения огня не распространяется

Войска США и Великобритании вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс из Иордании. Они помогают оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в их наступлении на позиции «Исламского государства» на юго-востоке соседней провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал @DeirEzzor24 сообщает, что в результате минометного обстрела квартала Аль-Кусур террористами ИГ погибли семь мирных жителей. Напомним, северо-западная часть города контролируется правительственными войсками, юго-восточная же находится в оккупации террористов «Исламского государства». Боевики регулярно атакуют и совершают обстрелы территорий, занимаемых САА.

Агентство AMN также опубликовало материал об уничтожении террористами ИГИЛ древних статуй и артефактов, найденных к западу от города Абу-Камаль в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор. Уничтожение исторического наследия не в новинку для ИГ. Ранее древние памятники и здания уничтожались исламистами в провинции Ниневия в Ираке и в Пальмире.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжается вооруженный конфликт между группировками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам», с одной стороны и формированием «Ахрар Аш-Шам» — с другой. Информагентство SOHR сообщило о взрыве самодельного взрывного устройство на трассе Ариха — Саракиб, в результате которого была уничтожена автомашина боевиков «Тахрир аш-Шам», информации о потерях пока не поступало.

Предподагается, что СВУ было активировано радикалами «Ахрар Аш-Шам». В свою очередь исламисты «Тахрир аш-Шам» атаковали и захватили штаб своих бывших союзников в населенном пункте Абу Ад-Духур.

Провинция Ракка

22 мирных жителя погибли и восемь получили ранения в результате авиаударов ВВС коалиции по населенному пункту Акейрши к северу от города Ракка, неофициальной столицы ИГИЛ. Данные были опубликованы порталом Raqqapost. В настоящее время курдские формирования продолжают вести наступление в северных предместьях административного центра провинции в рамках четверного этапа военной кампании «Гнев Евфрата».

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки действуют в регионе в поддержку наступления сил Сирийской демократической армии (SDF), нанося удары по опорным пунктам «Исламского государства» в регионе. Однако в ходе воздушных атак постоянно гибнет и мирное население провинции.

Провинция Хама

В южной части провинции продолжаются взаимные перестрелки между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными войсками в районе населенного пункта Саламия, через который пролегает стратегически значимая «Дорога жизни». Об этом сообщает оппозиционный источник.

Также сообщалось о ракетных ударах в районах города Аль-Латамина и населенного пункта Аз-Зилакьят. Официально данные не были подтверждены. Напомним, территории на севере провинции входят в одну из зон деэскалации, которые были утверждены при посредничестве РФ в Астане. Однако боевики в данном районе провинции постоянно ведут провокационные обстрелы укрепрайонов САА, вследствие чего правительственные силы вынуждены открывать ответный огонь.

Ирак

Согласно информации новостного портала Iraqi Day, правительственные военные ликвидировали четырех террористов-смертников недалеко от населенного пункта Хадис на северо-западе провинции Аль-Анбар. Сообщается, что боевики намеревались атаковать блокпосты иракской армии, расположенные в этом районе. В регионе вблизи границы с Сирией по-прежнему отмечается высокая активность террористов ИГ. «Исламское государство» контролирует обширные территории в этом районе, а также на севере и в центральной части Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.