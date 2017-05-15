Оргкомитет «Евровидения» извинился за форс-мажорные ягодицы пранкера

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Киев, 15 мая. Оргкомитет «Евровидения» извинился за скандальную выходку украинского пранкера, который снял трусы на сцене во время выступления певицы Джамалы. Об этом сообщила пресс-служба песенного конкурса.

В пресс-службе назвали поступок блогера Виталия Седюка, на которого уже завели уголовное дело, недопустимым и неприемлемым. Оргкомитет конкурса принес извинения Джамале за «форс-мажорный случай», который в прямом эфире увидели миллионы зрителей.

«Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил», — цитирует пресс-служба исполнительного продюсера «Евровидения» в Киеве Павла Грицака.

В оргокомитете также сообщили о начале собственного расследования в связи с этим инцидентом.