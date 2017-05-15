Видео смертельного столкновения мотоциклиста с отбойником в Новосибирске шокировало Сеть

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Новосибирск, 15 мая. В Интернете опубликовано жуткое видео столкновения мотоциклиста с отбойником на одной из дорог Новосибирска.

Трагедия произошла накануне, 14 мая, на улице Фрунзе. Мотоциклист решил подрезать автомобиль, но не справился с управлением и на огромной скорости влетел в отбойник. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте.

По некоторым данным, виновником ДТП мог быть водитель автомобиля, который скрылся с места трагедии. По другой версии, мужчину, управлявшего мотоциклом, госпитализировали, а его пассажир погиб, передает «Инфореактор».

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