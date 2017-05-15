Фото обновленного Volkswagen Polo без камуфляжа выложили в Сеть

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Мюнхен, 15 мая. Автомобильное издание Motor1 обнародовало фотографии обновленного хэтчбека Volkswagen Polo, который вскоре представят широкой общественности.

На снимках запечатлен обновленный Volkswagen Polo без камуфляжа, однако некоторые элементы авто все еще держатся в секрете. Автомобильные специалисты считают, что салон новой модели станет существенно больше.

Известно, что самая дорогая версия немецкой машины оборудована 2-литровым двигателем мощностью порядка 200 лошадиных сил. Помимо этого, есть вероятность того, что моторная линейка может пополниться 1,5-литровым мотором с функцией деактивации работы цилиндров.

Отмечается, что авто представят на автомобильном салоне во Франкфурте.