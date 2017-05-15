Сирия: под ударами авиации коалиции в Ракке погибли 22 мирных жителя

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Ракка, 15 мая. Сирийские источники сообщают о гибели 22 мирных жителей под авиаударами международной коалиции во главе с США в Аль-Экерше.

ВВС США нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по населенному пункту Аль-Экерше в провинции Ракка. Местные жители рассказали, что самолеты атаковали машину с рабочими, которые возвращались домой. Погибли 8 человек, среди которых 5 женщин.

Удар был нанесен и по самому населенному пункту. Летчики международной коалиции убили еще 14 человек, 12 получили серьезные ранения. Поселку нанесен существенный материальный урон. Источник подчеркивает, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и количество жертв может возрасти.