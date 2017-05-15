Собянин: Власти Москвы выполнят любое решение горожан по программе реновации

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Москва, 15 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале голосования по программе реновации, которое проходит на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы».

По словам главы столицы, власти Москвы выполнят любое решение горожан о включении домов в программу реновации жилого фонда.

«Началось голосование по включению домов в проект программы реновации. Любое решение москвичей будет учтено и выполнено, — написал Собянин в Twitter. — Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках».

Началось голосование по включению домов в проект программы реновации. Любое решение москвичей будет учтено и выполнено — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 15, 2017

Принять участие в голосовании смогут и собственники, и наниматели по договорам соцнайма. Власти Москвы обещают обеспечить прозрачность процесса голосования, благодаря трехступенчатой системе верификации личности, сообщает «Вечерняя Москва».