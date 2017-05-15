Жительница Владивостока выбросила из окна пакет с новорожденным ребенком

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Владивосток, 15 мая. Жительница Владивостока родила в своей квартире мертвого ребенка и выбросила труп младенца из окна.

Тело малыша в полиэтиленовом пакете обнаружил случайный прохожий. Шокированный мужчина тут же сообщил о жуткой находке полицейским, пишет «Ридус».

По данному факту возбудили уголовное дело об «Убийстве матерью новорожденного ребенка». Как уточнили в СУ СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время следователи установили, что 26-летняя женщина не становилась на учет по беременности в женской консультации. По словам подозреваемой, она родила мертвого ребенка и избавилась от тела, положив его в пакет, а после выкинув из окна.

Однако результаты судмедэкспертизы говорят об обратном. Специалисты установили, что ребенок родился здоровым, а причиной его смерти стало падение с высоты. Было принято решение направить подозреваемую на психолого-психиатрическую экспертизу.

