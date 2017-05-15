Дискредитация Порошенко: Азаров рассказал, кто виноват в конфетных бунтах в Киеве

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации протестных акций в Киеве спецслужбы России, которые якобы работают в связке с бывшим премьер-министром страны Николаем Азаровым и рядом также бывших депутатов и журналистов. Подробнее в ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

Брифинг Грицака вообще получился «огненным»: сведем его основные мысли воедино. Итак, сейчас ведется системная работа по дестабилизации ситуации на Украине. Причем особенно лютуют спецслужбы России, которые вербуют людей из числа патриотически настроенных граждан. Кроме того, по словам Грицака, им помогает Комитет спасения Украины, который в России возглавляет Азаров. Якобы время от времени он спонсирует антиправительственные акции в украинской столице и не только.

Досталось также бывшим депутаты Верховной рады Андрею Клюеву и Владимиру Олейнику, а также лидерам Антимайдана Александру Зинченко и Юрию Коту, которых обвинили в желании дискредитировать президента страны Петра Порошенко. По словам главы СБУ, все они организовали конфетные бунты возле магазинов кондитерской фабрики Roshen. Правоохранители участников протестов задержали, и они сейчас дают показания. Грицак даже продемонстрировал некие скриншоты переписки по этой теме: какие-то «инструкции из Москвы» и прочая переписка.

«Что значит организовываем? Если люди обращаются за помощью, мы, конечно, помогаем. Но сказать, что мы это организовываем, нельзя. Грицак специально сейчас пытается преподнести ситуацию так, что якобы никаких протестных движений на Украине нет. Они есть. Но людям элементарно нужны деньги, чтобы напечатать плакаты, речь тут идет о достаточно маленьких суммах. Рассказывать о каких-то баснословных средствах Грицак может — ему нужно же как-то оправдывать свое существование на этой должности. Мы не организовываем акций, мы просто помогаем людям, которые выступают против власти. Это наша страна, я тоже украинец. Эти мирные акции, которые не запрещены по Конституции, пытаются преподнести как агрессию. Любой гражданин Украины имеет право мирно протестовать против чего угодно. С 2015 года люди выходят с плакатами. Любым способом население будет протестовать», — комментирует специально для ФАН украинский журналист Юрий Кот.

По его словам, украинцам они будут помогать и дальше: если есть какая-то возможность изменить ситуацию в стране, то почему этого не делать?

«Грицак пытается приводить какие-то факты, показывать скрины, но я ему могу таких скринов нарисовать каждый день по несколько. Например, что лично Порошенко написал Грицаку, отдавая ему приказ разорвать Комитет спасения Украины, потому что он стал переходить ему дорогу. Очевидно, что у хунты нет возможности противостоять народным волнениям и тому, что население против власти, и эта власть пытается сейчас максимально предпринимать шаги по исправлению ситуации. Есть некое табу: против Порошенко нельзя выступать, против него нельзя говорить. Тех, кто все-таки это делает, прессуют или СБУ, или МВД, или радикалы, подконтрольные Авакову. Пускай боятся. Сначала они нас не замечали, потом они над нами смеялись, а теперь стали с нами бороться. Очевидно, что впереди четвертый этап: мы победим», — продолжает он.

Грицак, кстати, договорился до того, что участники акции должны были выйти на протест в форме солдат АТО и почему-то с красной краской и портретами. Конкретики он особо не привел — дескать, некорректно рассказывать детали.

«Очередной бред СБУ. Напомню, что два года назад бывший предводитель этого СБУ Наливайченко тоже обвинял меня в финансировании протестных акций. Я обратился в суд, который затребовал от СБУ доказательств. Разумеется, никаких фактов предъявлено не было. В течение двух лет суд разбирал материалы дела, посылал различные запросы и наконец закрыл производство под тем смехотворным предлогом, что это не было публично озвучено. И в этот раз против слов Грицака подам иск. Я не имею отношения ни к финансированию, ни к организации этих акций», — вспоминает экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, это типичный прием хунты, чтобы отвлечь внимание от того, что самый главный дестабилизатор ситуации на Украине — сам Грицак вместе с Порошенко, Турчиновым и прочими.

«Разве можно подумать, что 9 мая вышли какие-то проплаченные активисты? При том масштабе акции, в которой приняли участие около 700 тысяч человек по всей Украине. СБУ приписывает нам в таком случае очень крупные лавры. На самом деле, это показатель: люди уже устали от этого режима и скотской жизни, когда с ними не считаются и поставили их на грань выживания. Они поднимаются на выступления сами, это достаточно стихийно происходит. Или вот вспомните ситуацию в Днепродзержинске. Какие-то отморозки из «Правого сектора»* (деятельность организации запрещена в РФ) пытались заставить таксиста кричать «Слава Украине», а когда тот отказался, ему прострелили две ноги. Когда подбежала коллега таксиста, выстрелили и в него. Брехливые украинские СМИ выставили этот инцидент как перестрелку. Понимаете, до какого искажения действительности дошло? Точно так же и по поводу моего финансирования акций», — добавляет Азаров.

* Организация запрещена на территории РФ.