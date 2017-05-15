Ужасающее заявление ученых: «Врата ада» откроются 15 мая

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Варшава, 15 мая. Через несколько часов может наступить конец света. Ряд специалистов убеждены, что 15 мая откроются так называемые «Врата ада». Об этом заявили специалисты Института ядерной физики польской академии наук.

Польские ученые замерли в ожидании. По их прогнозам, 15 мая может изменить ход истории. Правда, мнения экспертов разделились: одни ждут мирового открытия в науке, другие — начала конца света.

Все дело в том, что 15 мая заканчивается эксперимент по испытанию большого адронного коллайдера (БАК). Ряд специалистов убеждены, что исследование закончится сотворением черной дыры, которая сможет поглотить не только Землю, но и всю Солнечную систему. Еще более любопытная версия — нас ждет разрушение между реальным и потусторонним мирами, открытие «Врат ада», передает «Утро.ру».

Ранее ученые выяснили, как черные дыры участвовали в зарождении жизни во Вселенной, передает Ura.Ru.