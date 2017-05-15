Ирак: ИГ выбито из нескольких районов западного Мосула

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Мосул, 15 мая. Иракская полиция сообщает об успехах в зачистке Мосула от «Исламского государства»*.

Иракские информационные агентства сообщают об освобождении крупных площадей в Мосуле и его окрестностях. К северо-западу от города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) зачищена область в 15 квадратных километров и несколько населенных пунктов.

Силам безопасности Ирака удалось освободить половину площади кварталов «17 июля» и Аль-Эктисадиин. В районе «17 июля» разминированы десятки самодельных взрывных устройств, а также прекращена работа крупной подпольной мастерской по производству взрывчатки.

* Организация запрещена на территории РФ.