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Происшествия
Московский НПЗ с 14 мая прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации

Московский НПЗ с 14 мая прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации

11:47  15 Мая 2017  /обновлено: 11:47  15 Мая 2017
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Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации с 14 мая

Москва, 15 мая. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из-за нештатной ситуации приостановил прием нефти и сдачу готовой продукции из системы «Транснефти».

Ограничение на принадлежащем «Газпромнефти» заводе действует по поставкам на Пермский НПЗ ЛУКОЙЛа, а с 15 мая было введено ограничение на прием ТАНЕКО, уточнил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин в комментарии агентству «Интерфакс».

Отметим, что продукция НПЗ обеспечивает почти 40% топливного рынка в Московском регионе. 
 

Ярослава Замысловатова
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