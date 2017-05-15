Московский НПЗ с 14 мая прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации

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Москва, 15 мая. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из-за нештатной ситуации приостановил прием нефти и сдачу готовой продукции из системы «Транснефти».

Ограничение на принадлежащем «Газпромнефти» заводе действует по поставкам на Пермский НПЗ ЛУКОЙЛа, а с 15 мая было введено ограничение на прием ТАНЕКО, уточнил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин в комментарии агентству «Интерфакс».

Отметим, что продукция НПЗ обеспечивает почти 40% топливного рынка в Московском регионе.

