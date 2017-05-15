Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр-эз-Зор

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На востоке провинции Хомс эксперты ждут наступления Сирийской арабской армии (САА). Одной из основных целей должно стать освобождение от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) города и аэродрома Дейр-эз-Зор. За последнюю неделю правительственным силам удалось достичь определенных успехов: был взят под контроль ряд высот восточнее гор Аль-Шумария, район Расма Хамида, а также дорожная развязка Талила.

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о том, насколько сейчас важно САА освободить Дейр-эз-Зор и сконцентрировать на этом направлении свои усилия.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что Дейр-эз-Зор является ключевым городом в контексте конфликта, причем ключевым для всех его сторон. За него сражаются не только правительственные войска, но и различные группировки, включая Свободную сирийскую армию (ССА).

«Задача и их, и в целом любой из противоборствующих сторон — контролировать магистральный нефтепровод из Катара в Турцию. Это по сути «бизнес-план» вооруженных террористических группировок, которых финансируют или пытаются контролировать региональные игроки из-за рубежа Сирии. Нефть из Дейр-эз-Зора и Эль-Хасаки также должна пойти в Турцию. Задача антиправительственных, антисирийских сил — закрепиться на стратегическом ресурсе, зарабатывать с трафика нефти. Заодно — лишить Башара Асада законных транзитных средств для пополнения бюджета страны. Асад может остаться без материальных ресурсов, запертый в Латакии, где собрались миллионы беженцев. Это грозит и гуманитарной катастрофой, так как беженцев в Латакии даже не на что содержать. В этом собственно состоит ключевой стратегический интерес США — за счет своих стратегических союзников в регионе, поддерживая сильную «нефтяную» армию, установить такой режим контроля нефти в регионе, который будет независим от Сирии», — отметил Игорь Рябов.

Таким образом, заметил эксперт, создается своего рода транзитный нефтяной анклав, наносящий урон сирийской экономики. Логика внешних игроков в данном случае сводится к паразитированию на всей ситуации, на всей развязанной в Сирии войне.

«Раз врагам Асада не удается свергнуть нынешнее правительство и насадить в регионе подконтрольный режим, то они пытаются максимально истощить Сирию, заодно решив собственные вопросы. Обеспечить войну постоянно восполняемыми ресурсами. Катар в большей степени, Турция в меньшей являются в этой ситуации союзниками США», — добавил Игорь Рябов.

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил, что помимо деблокирования осажденного гарнизона, стратегическая важность Дейр-эз-Зора заключается в том, что его полное освобождение открывает дорогу к контролю над окружающими нефтяными полями и резко усиливает влияние Дамаска на востоке страны. Основные газовые месторождения находятся в районе Пальмиры, а вот около Дейр-эз-Зора находятся в первую очередь нефтяные месторождения. Их значимость велика, так как другие месторождения, на северо-востоке Сирии, заняты курдами, которые не собираются делиться с остальным сирийским народом доходами от ее продажи.

«Взятие Дейр-эз-Зора силами ССА было бы катастрофой, потому что поддержка США этого наступления означает провоцирование прямого столкновения сил Асада с силами международной коалиции. Там объявят бесполетную зону и вернуть этот район будет практически нереально. Зеленые уже атакуют пограничный с Ираком городок Абу-Кемаль, хотя у «Исламского государства»* сейчас сосредоточены достаточно серьезные силы в долине Евфрата, они могут идти дальше. Конечно, нельзя забывать про гарнизон правительственных войск в западной части Дейр-эз-Зора, но его явно не достаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу САА», — резюмировал Юрий Лямин.

* Организация запрещена на территории РФ.