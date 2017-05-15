Сотрудники кофейни в Москве поймали в туалете насильника

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Москва, 15 мая. Сотрудники кофейни на Тверской улице в Москве помогли задержать подозреваемого в изнасиловании. Злоумышленник напал на женщину в туалете заведения.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло утром 14 мая. В кофейню зашли мужчина и женщина. Пара сразу же направилась в туалет, после чего сотрудники услышали крики девушки о помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали 28-летнего москвича. Просившая о помощи 30-летняя женщина была госпитализирована в НИИ Склифосовского, однако отказалась писать заявление об изнасиловании. Сам задержанный утверждает, что в туалет вместе со своей знакомой он зашел, чтобы помыть руки, а она по неизвестной причине начала кричать.