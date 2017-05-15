Томские ученые начали испытания российского конкурента Windows‍

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Томск, 15 мая. Сотрудники Томского государственного университета проводят предварительные испытания первого отечественного программно-инструментального комплекса для управления технологическими процессами на базе свободного программного обеспечения. Ученые надеются, что их разработка сможет составить достойную конкуренцию Windows.

Как сообщает пресс-служба вуза, в настоящее время ученые ТГУ и сотрудники компании «Элеси» заняты наращиванием функциональных возможностей ПК. Ожидается, что уже к концу этого года — началу следующего разработчики смогут продемонстрировать свое детище потенциальным заказчикам.

Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей, причем половина этих средств выделена государством, еще половина — компанией «Элеси». Томский ПК функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем. Им уже заинтересовались различные предприятия, которые хотят уйти от коммерческой Windows.

Добавим, ранее ученые из ТГУ совместно с болгарскими специалистами создали модель лазера, позволяющую самолетам ориентироваться в самых неблагоприятных погодных условиях.