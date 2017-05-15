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Весь мир
Курды пригласили иностранных дипломатов для наблюдения за референдумом о независимости

Курды пригласили иностранных дипломатов для наблюдения за референдумом о независимости

11:43  15 Мая 2017
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Курды пригласили иностранных дипломатов для наблюдения за референдумом о независимости

Эрбиль, 15 мая. За референдумом о независимости Иракского Курдистана будут наблюдать представители иностранных дипмиссий.

Руководство «Демократической партии Курдистана» заявило, что иностранные консульства официально сообщили своим правительствам, что курды намерены принять решение о своем будущем. Подобное сообщение было передано представителям Организации Объединенных Наций во время их визита в Эрбиль.

Курды пригласили иностранных дипломатов для наблюдения за референдумом о независимости

Сейчас в Иракском Курдистане идет работа над созданием специального комитета по согласованию вопросов с иностранными представителями. Курды надеются на содействие наблюдателей из других стран.

Алексей Громов
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