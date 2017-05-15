Курды пригласили иностранных дипломатов для наблюдения за референдумом о независимости

В закладки

Скопировать

Эрбиль, 15 мая. За референдумом о независимости Иракского Курдистана будут наблюдать представители иностранных дипмиссий.

Руководство «Демократической партии Курдистана» заявило, что иностранные консульства официально сообщили своим правительствам, что курды намерены принять решение о своем будущем. Подобное сообщение было передано представителям Организации Объединенных Наций во время их визита в Эрбиль.

Сейчас в Иракском Курдистане идет работа над созданием специального комитета по согласованию вопросов с иностранными представителями. Курды надеются на содействие наблюдателей из других стран.