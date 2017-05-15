Ученые: У отцов-интеллектуалов чаще других рождаются дети с аутизмом‍

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Стокгольм, 15 мая. У мужчин с высоким интеллектом чаще рождаются дети, подверженные риску развития аутизма. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Стокгольме.

Исследователи проанализировали медицинские данные почти 310 тыс. детей, чьи отцы набрали большое количество баллов при прохождении тестов на IQ. Выяснилось, что риск аутизма увеличивался на 31% у детей мужчин с уровнем интеллекта выше 111 баллов. Между тем у мужчин с IQ ниже 75 баллов чаще рождались дети, у которых диагностировали синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и умственную отсталость.

Добавим, ранее ученые выяснили, что у девочек значительно повышается риск проявления симптомов аутизма, если их бабушки курили во время беременности.