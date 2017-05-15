Создатели вируса WannaCry выманили у своих жертв 42 тысячи долларов

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Москва, 15 мая. Жертвы хакерских атак отдали создателям вируса WannaCry 42 тысячи долларов. Однако мошенники пока не вывели со своего аккаунта средства, полученные от потерпевших.

За счетом хакеров наблюдают спецслужбы, пишет The Times. За разблокировку компьютера вирус WannaCry требовал 300 долларов. Если указанная сумма не будет выплачена в течение трех дней, она вырастет вдвое, а по истечении недели все заблокированные файлы будут удалены, угрожают киберпреступники.

По последним данным, хакеры атаковали компьютеры почти в 150 странах мира. 110 жертв злоумышленников заплатили им деньги. Однако эта цифра может увеличиться, когда вернувшиеся в офисы после выходных люди обнаружат взлом рабочих компьютеров, сообщает Ura.ru.