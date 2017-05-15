Стали известны новые подробности отношений сотрудника МИД с убитой им женщиной

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Москва, 15 мая. Стали известны новые детали убийства на юго-западе Москвы. Ранее удалось установить личность мужчины, застрелившего женщину и маленького ребенка.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, эта пара состояла в отношениях восемь лет назад. Сейчас мужчина и женщина встретились снова. Дочка Агния М. жила у бабушки матери. В минувшее воскресенье Анастасия М. пришла за дочкой, забрала ребенка и отправилась к Александру Ш.

На данный момент неясно, что послужило причиной скандала, который завершился трагедией.

Напомним, сегодня утром стало известно, что сотрудник МИД России Александр Ш. застрелил женщину и ребенка в квартире в Москве.

Соседи сообщали, что перед выстрелом из квартиры доносились громкие крики.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийств в жилом доме в Москве.