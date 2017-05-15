Девушка украла кошелек у 82-летней пенсионерки в подмосковном магазине

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Москва, 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину в Московской области, которая украла кошелек у пожилой женщины. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городского главка министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, 82-летнюю женщину ограбили в одном из магазинов Зеленограда. Московские полицейские оперативно установили личность подозреваемой, которой оказалась 20-летняя жительница Подмосковья. Украденный кошелек изъяли у подозреваемой и вернули пенсионерке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее стало известно, индийский журналист обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропал кошелек с крупной суммой денег, банковскими картами и документами.