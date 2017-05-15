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Общество
Петербуржцев заставили платить за проводы пассажиров на электричку

Петербуржцев заставили платить за проводы пассажиров на электричку

11:39  15 Мая 2017
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Петербуржцев заставили платить за проводы пассажиров на электричку

Санкт-Петербург, 15 мая. В Петербурге ввели в эксплуатацию смарт-карту для провожающих на электрички.

Карта для провожающих на электрички существует в Москве уже три года. С 15 мая ее можно приобрести и в кассах Санкт-Петербурга.

Залоговая стоимость карты составляет 115 рублей. Она действительна час: чтобы человек успел проводить знакомого на электричку и вернуться. После использования карту можно сдать обратно в кассу и вернуть деньги.

Петербуржцев заставили платить за проводы пассажиров на электричку

В прошедшую субботу, 13 мая, на железнодорожном переезде в Красногорском районе Московской области произошло чрезвычайное происшествие: электропоезд столкнулся с грузовой «Газелью». 

Катерина Тимошенская
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