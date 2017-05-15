Вербовщика ИГИЛ, отправлявшего людей в Сирию, задержали в Башкирии

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Уфа, 15 мая. В Башкирии задержали предполагаемого вербовщика «Исламского государства»*, который содействовал выезду жителей региона в Сирию.

32-летнего жителя Дюртюлинского района задержали по подозрению в содействии ИГИЛ* еще в начале мая, сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщил представитель пресс-службы УФСБ по региону. Оперативники установили, что он разделает радикальные взгляды запрещенной в РФ террористической организации. Также задержанный уличен в вербовке жителей Башкирии и отправке их в Сирию.

Как передает РИА Новости, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Добавим, в Астраханской области перед судом предстанет еще один вербовщик ИГИЛ. Приверженца радикального ислама сдали в полицию двое мужчин, которых он пытался завербовать для участия в боях против правительственной армии Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.