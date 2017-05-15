Стали известны подробности жуткого убийства женщины и ребенка в Москве

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Москва, 15 мая. Сотрудник внешнеполитического ведомства Российской Федерации в понедельник утром застрелил своих супругу и дочь в московской квартире его родителей.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, застрелившим женщину и маленького ребенка оказался заместитель директора департамента дипломатического ведомства России Александр Ш. 1973 года рождения.

Как сообщил источник ФАН, оружие, из которого мужчина застрелил женщину и ребенка, было на нем официально зарегистрировано. Также известно, что он был «заядлым охотником».

Ранее сообщалось, что соседи слышали перед выстрелами жуткий скандал и крики.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и компетентные ведомства.

Выясняются все детали случившегося.