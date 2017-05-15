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Происшествия
Стали известны подробности жуткого убийства женщины и ребенка в Москве

Стали известны подробности жуткого убийства женщины и ребенка в Москве

11:20  15 Мая 2017
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Стали известны подробности жуткого убийства женщины и ребенка в Москве

Москва, 15 мая. Сотрудник внешнеполитического ведомства Российской Федерации в понедельник утром застрелил своих супругу и дочь в московской квартире его родителей. 

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, застрелившим женщину и маленького ребенка оказался заместитель директора департамента дипломатического ведомства России Александр Ш. 1973 года рождения. 

Как сообщил источник ФАН, оружие, из которого мужчина застрелил женщину и ребенка, было на нем официально зарегистрировано. Также известно, что он был «заядлым охотником». 

Ранее сообщалось, что соседи слышали перед выстрелами жуткий скандал и крики.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и компетентные ведомства. 

Выясняются все детали случившегося. 

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Дана Балан
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