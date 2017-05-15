Один из лидеров ИГИЛ сбежал из Мосула с несколькими миллионами долларов

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Мосул, 15 мая. Арабские информационные агентства сообщают о побеге одного из лидеров «Исламского государства»* из западной части Мосула.

По данным агентства «Аль-Сумария» один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с тремя своими помощниками бежал из второго по величине города Ирака, прихватив с собой огромную сумму денег. Сообщается о нескольких миллионах похищенных долларов.

Боевик, известный под именем Абу Бара аль-Кахтани, нес ответственность за казну «Халифата». Похищенные деньги, сообщают арабские СМИ, предназначались для боевиков «Исламского государства» в провинции Ниневия в качестве зарплаты.

* Организация запрещена на территории РФ.