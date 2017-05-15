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Россия
Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии

Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии

11:58  15 Мая 2017
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Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии

Москва, 15 мая. С 15 мая в России вводится усиленный лабораторный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии, сообщили представители Россельхознадзора.

Под особое внимание российских экспертов попала продукция Барановичского молочного комбината, Кобринского маслосырзавода, Слуцкого сыродельного комбината и двух его филиалов. Также усиленный лабораторный контроль будут проходить поставки из Пружанского и Молодечненского молочных комбинатов, Лепельского молочно-консервного комбината, «Мозырских молочных продуктов», «Молочной компании «Новогрудские дары» и «Бабушкиной крынки».

В ведомстве пояснили, что введение этих мер обусловлено обнаружением в их продукции несоответствий нормам России.

Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии

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Катерина Тимошенская
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