Рубль «уронил» доллар до минимума с начала мая

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Москва, 15 мая. Курс доллара на торгах в понедельник потерял 59 копеек, упав до отметки в 56,5041 рубля. Курс евро снизился на 65,7 копеек. Стоимость европейской валюты составила 61,786 рубля, следует из данных на официальном сайте Московской международной валютной биржи.

Таким образом, «американец» обновил минимум с начала мая, а стоимость евро не была такой низкой на торгах ММВБ с 27 апреля.

Укрепление рубля происходит на фоне новостей о росте мировых цен на нефть. Так, стоимость барреля нефти эталонной марки Brent на бирже ICE превысила 52 доллара после сообщений о намерении России и Саудовской Аравии совместно добиваться продления соглашения о заморозке нефтедобычи .

