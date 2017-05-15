Наркоман на «Жигулях» попытался похитить приглянувшуюся незнакомку на Кубани

В закладки

Скопировать

Краснодар, 15 мая. В Краснодарском крае вынесли приговор 29-летнему мужчине, который под действием наркотиков попытался похитить незнакомую 46-летнюю женщину.

В сентябре 2016 года житель города Гулькевичи за рулем «Жигулей» предложил женщине-пешеходу ее подвезти. Когда потерпевшая отказалась, он попытался затолкнуть ее в машину. Однако незнакомка оказала сопротивление и закричала. На крик отреагировал очевидец, который и спас женщину от водителя-наркомана.

«Приговором суда Абальмасову за попытку похищения женщины назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — приводит «Свободная пресса» сообщение СУ СК РФ по Краснодарскому краю.