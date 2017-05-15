Застреливший жену и дочь в Москве мужчина оказался сотрудником МИД РФ

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Москва, 15 мая. Стали известны подробности жуткого тройного убийства в Москве. В понедельник утром мужчина застрелил свою семью в московской квартире, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как стало известно ФАН, личность мужчины, который застрелил сожительницу и дочь на юго-западе Москвы, установлена. Им оказался заместитель директора департамента министерства иностранных дел РФ Александр Ш. 1973 года рождения.

По предоставленным данным, сам Александр Ш. был прописан на Тверской улице, а убийство произошло в квартире его родителей.

Сообщается, что причина преступления — бытовой конфликт.

На месте убийства записки не обнаружено. Жертвами стали Анастасия М. 1983 года рождения и дочь Агния М. 2013 года рождения.

Ранее стало известно, что в московской квартире было обнаружено три трупа с огнестрельными ранениями.