Проехать на «Катюше» по Красной площади – можно: чудеса виртуальной реальности. ФАН-ТВ

В закладки

Скопировать

Исторический парк «Россия – Моя история» будоражит воображение москвичей и гостей столицы новым мультимедиа проектом и предлагает всем желающим стать участником «Боев в виртуальной реальности за Победу». Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Спустя 72 года после окончания Великой Отечественной войны события военных лет не стали чем-то чужим и далеким. Наоборот, с каждым годом их вспоминают всё больше соотечественников. И сегодня их можно испытать прямо на себе – с помощью новейших технологий. Посетители исторического парка «Россия – Моя история» становятся участниками боев 1941 года, исполняют фигуры высшего пилотажа на «Стриже». А некоторые могут проехать на «Катюше» по Красной площади в самом центре торжественного парада 1945 года. Все, что нужно для просмотра, – подходящий комплект очков виртуальной реальности.

Один из посетителей интерактивной выставки – ученик средней школы Алексей. Испытав на себе магию чудесных очков, он делится впечатлениями с репортером ФАН-ТВ: «Вообще, очень красиво, как будто находишься на поле битвы: танки, взрывы, солдаты… Эмоции восторга, восхищения!»

Нина тоже попробовала погрузиться в виртуальную реальность: «Действительно, будто бы едешь по Красной площади! Как на самом деле побыла будто бы! Не в сказке!»

Трехлинейка с оптическим прицелом – знаменитое оружие советских женщин в годы Великой Отечественной войны. «Сразу видно, что это оружие боевое, как говорится, сразу духом воспрял, что ли!» – говорит Геннадий.

Михаил демонстрирует корреспонденту ФАН-ТВ свое оружие: «У меня сейчас в руках оригинальный пистолет-пулемет Шпагина образца 1940-1941 года. Вот он 1942-го года производства, это настоящая военная вещь, которая прошла войну, и сейчас можно всем ее посмотреть, потрогать, увидеть, чем воевали наши деды».

Смотрите также: Москвичи на шествии «Бессмертный полк»: Покажем миру, что помним об этой Победе! ФАН-ТВ

Трехмерная панорама «Москва.1941. Контрнаступление» рассказывает об одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны, которая продлилась семь месяцев. Она началась 30 сентября 1941-го. Эта уникальная экспозиция – о битве за село Ивановское в Волоколамском районе Московской области.

«Здесь очень много разных мелких предметов, каждый имеет свое значение, свою ценность, очень много настоящих реликвий, – делится Денис. – Особенно мне понравился вот этот уголок, который завешан старыми газетами, здесь есть самые старые листовки этого времени».

Тяготы военного времени, ежедневной борьбы за будущее поколений здесь можно не только увидеть, но и почувствовать на себе. Большинство экспонатов – настоящие предметы военного быта. Вместе с рельефными арт-объектами и в сочетании со звуками перестрелки они рисуют картины, которые словно застыли во времени.

«Настолько все реально, сочетание звуков, предметы, арт-объекты, – восхищается Елена. – Реально кажется, что ты являешься участником этих событий. Параллельно чувствуешь ощущения людей, наших солдат, которые принимали участие в этом периоде 41-42 года».

В Ивановском почти все каменные здания были подготовлены немцами для ведения боевых действий. Это были школа, здание бывшей усадьбы и дома простых жителей. Одно из них – здание церкви Иоанна Предтечи, в которой они устроили армейский склад.

Когда советские войска вошли в село, командир одного из орудий был вынужден разрушить свой собственный дом, чтобы уничтожить внутри него гитлеровские пулеметные точки.

Федор Шапкин, старший администратор исторического парка «Россия – моя история», рассказал ФАН-ТВ о том, как готовилась эта необычная выставка: «Данную экспозицию создала очень интересная команда «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко из Санкт-Петербурга. Целый месяц они, не покладая рук, работали днем и ночью здесь и вложили фактически всю душу именно в создание данной панорамы. Танки, пушки – копии очень мастерски созданы из пластика, дерева, фанеры. Из поисковых работ тут в основном гильзы, каски и ящики. Но все-таки тут самое главное не вещи, а сами герои. Здесь мы можем видеть реальных персонажей, которые участвовали в этой битве. По фотографиям воссозданы их лица. Человек с патронами – это Гавриил Давлетшин, который был одним из лучших наводчиков с Тихоокеанского флота. Если присмотреться, тут видно, что фактически все участники битвы с советской стороны – в морской форме. Это были реальные добровольцы, которые не побоялись с Тихого океана записаться в добровольцы для того, чтобы защитить в критический момент нашу Родину, и они смогли это сделать».

Выставка на ВДНХ продолжает работать и ждет своих посетителей – больших и маленьких.

Смотрите также: Москвичи в ожидании 9 Мая: Если вижу ветерана – обнимаю и просто говорю «спасибо». ФАН-ТВ​

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.