Суд Башкирии принял иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей

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Москва, 15 мая. «Роснефть» подала иск к АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест» на сумму 106,6 млрд рублей. Заседание по данному иску назначено Арбитражным судом Башкирии на 6 июня.

В материалах суда указано, что претензии к ответчику связанны с убытками «Башнефти» при реорганизации в 2014 году.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» о взыскании 106,6 млрд рублей. Ответчик назвал определение столичного суда законным и полностью соответствующим позиции корпорации. По мнению московского суда, исковое заявление следует рассматривать по месту регистрации «Башнефти» — в Уфе.