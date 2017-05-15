ИГ попало под атаку танков сирийской армии около города Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 15 мая. Правительственные войска начали танковый штурм позиций «Исламского государства»* при поддержке ВВС Сирии.

Командование сирийской армии сообщило об активизации военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около осажденного Дейр эз-Зора. Ожесточенные бои идут на восточной окраине города. Танки постоянно обстреливают позиции исламистов, уничтожая технику и живую силу.

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по боевикам к юго-западу от города. Ликвидированы 15 террористов, многие получили ранения. Авианалет на позиции джихадистов около близлежащего поселка привел к гибели еще 10 игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.